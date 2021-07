Einen Schaden in Höhe von rund 1800 Euro hat am Montag ein 31-jähriger Autofahrer am Bahnübergang in der Schützenstraße verursacht. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, bemerkte der Mann den Rückstau in der Straße nicht und kam auf den Bahngleisen zum Stehen. Als das Licht am Übergang zu blinken begann und das Herabsenken der Bahnschranken ankündigte, fuhr der 31-Jährige an den stehenden Fahrzeugen vorbei um den Bahnübergang zu räumen. Dabei touchierte er laut Bericht aber ein Verkehrsschild. Die Polizei weist darauf hin, einen Bahnübergang in jedem Fall frei zu halten und nur mit niedriger Geschwindigkeit an ihn heranzufahren. „Sie sollten nie in den Gleisbereich einfahren, wenn Sie ihn nicht überqueren können.“