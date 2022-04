Manche Vereine der 1. und 2. Bundesliga des Deutschen Schachbundes verzichten auf den Einsatz ihrer russischen Spieler und haben Schwierigkeiten mit dem Einsatz ihrer ukrainischen Akteure – nicht so die SG Speyer-Schwegenheim, für die der Ukrainer Mykhaylo Oleksiyenko ans Brett geht.

Zukunft offen

Dazu Richard Sommer vom SG-Vorstand: „Er ist kein Schachprofi, sondern Hobbyspieler. Er stammt aus dem westukrainischen Lwiw und lebt derzeit mit seiner Frau und drei Kindern in Polen. Wie es sich mit seinem weiteren Einsatz für uns verhält, lässt sich nicht genau sagen.“

Die SG Speyer-Schwegenheim, Tabellenzweiter der zehn Vereine großen 2. Bundesliga Süd, setzt die Runde am 30. April und 1. Mai in Mainz fort. Gegner am dritten und vierten Spieltag sind samstags TSV Schönaich sowie am Mai-Feiertag die Stuttgarter SF.