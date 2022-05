Am Wochenende trägt die SG Speyer-Schwegenheim ihre Heimspielrunde in der 2. Bundesliga Süd aus. Gegner sind am Samstag (14 Uhr) SC Eppingen und am Sonntag (10) SC Böblingen.

Durch die Corona bedingte Verschiebung des Termins fiel das bereits anderweitig vergebene angestammte Spiellokal im Bürgerhaus Schwegenheim aus, sodass sich die stärkste pfälzische Mannschaft eine andere Bleibe suchte. Der Fußballverein Berghausen stellt sein Klubheim an der großen Hohl bei freiem Eintritt zur Verfügung.