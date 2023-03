Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein erfolgreiches Wochenende vermeldete die SG Speyer-Schwegenheim. Bei der in den Klubräumen des FV Berghausen ausgetragenen Heimspielrunde in der 2. Bundesliga Süd erreichte die erste Mannschaft am Samstag ein 4:4 gegen den SC Eppingen und ließ diesem am Sonntag ein klares 6:2 gegen den SC Böblingen folgen.

Leicht favorisiert gingen die Gastgeber gegen Eppingen an die Tische. Doch zu Beginn teilten sie wie so oft Punkte: Großmeister Imre Hera an Brett 3, der Internationale Meister Miklos Nemeth