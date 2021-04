Der Deutsche Schachbund, von der Pandemie ebenso betroffen wie die anderen Sportverbände, startet am Montag, 18. Januar, die zweite Runde der Online-Liga. Wie 2020, verzichtet die SG Speyer-Schwegenheim auch in diesem Jahr darauf.

Dazu Richard Sommer, Stellvertretender Vorsitzender der Schachgemeinschaft: „Wir hatten bei der ersten Ausgabe dieser Liga eine Umfrage innerhalb des Vereins gestartet und sind auf wenig Gegenliebe gestoßen.“

Sommer weiter: „Die Gründe für und gegen diese Liga mögen vielseitig sein. Das klare Argument für die Teilnahme an der Online-Liga ist die Erhaltung der Matchpraxis.“

Kampf fehlt

Er nennt aber auch zwei Argumente dagegen: „Einerseits wird es als Mannschaftskampf ausgeschrieben. Jeder sitzt aber zuhause vor seinem Rechner und spielt gegen einen Gegner, der ein paar hundert Kilometer entfernt sitzt.“

Das sei noch weniger Mannschaftskampf als es beim Schach sowieso schon sei: „Andererseits besteht immer die Gefahr, dass der Gegner zuhause sitzt und munter ein Analyseprogramm mitlaufen lässt.“

Sommer formuliert seine Meinung wie folgt: „Ich glaube, nur die wenigsten Spieler benutzen wirklich ein Analyseprogramm. Aber man kann sich auch in diesem Fall nie sicher sein, ob man gerade solch einen Betrüger am anderen Ende der Leitung erwischt hat. Das größere Argument für mich persönlich gegen die Liga ist das Fehlen des Teamgeistes.“

Liga überflüssig

„Online Schach spielen kann ich auch ohne diese Liga und nutze dies auch reichlich aus“, berichtete der Stellvertretende Vorsitzende: „Denn hier kann ich selbst bestimmen, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Auch die Bedenkzeit kann ich mehr oder weniger selbst regeln.“

Er persönlich spiele gern mit drei Minuten Bedenkzeit je Akteur für die gesamte Partie, und er könne sich kaum vorstellen, dass in Anbetracht dieser kurzen Zeit viele Gegner Software benutzten. An der Online-Liga 2021 beteiligen sich 385 Mannschaften mit 3000 Spielern. Die Runde endet am 30. April mit dem Finale.