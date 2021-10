Ab Sonntag geht es für die Aktiven der SG Speyer-Schwegenheim zur neuen Saison wieder an die Bretter. Nach eineinhalb Jahren kommen sie aus der Corona bedingten Pattsituation heraus. Den Auftakt bestreiten die zweite und die dritte Mannschaft.

Weil es angesichts der bestehenden Situation Spieler gibt, die sich noch nicht zu einer Aufnahme in den Mannschaftskader entschließen und die weitere Entwicklung abwarten, stehen zahlreichen Vereinen weniger Aktive als sonst zur Verfügung.

Ein Heimspiel

Der Verband reagiert darauf mit einer großzügigeren Auslegung und entsprechender Modifizierung seiner Regelungen. Ein leichter Teilnehmerschwund geht auch an der SG nicht vorbei. So gehen sechs statt bislang sieben Teams in leicht veränderten Formationen für die Domstadt an die Bretter.

Am Sonntag spielt die SG in der Oberliga beim SVG Saarbrücken, während Speyer III ab 10 Uhr in der 2. Pfalzliga Ost Lambsheim II erwartet.