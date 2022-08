Am Freitag steht in Speyer (Rulandstraße 4) das fünfte von sechs Schnellschachturnieren der SG Speyer-Schwegenheim an. Diese Veranstaltung ist für alle Interessierte, Gäste und Neueinsteiger offen.

Jeder Teilnehmer absolviert fünf Runden mit einer Bedenkzeit von zehn Minuten plus fünf Sekunden für jeden Zug. Der Anmeldeschluss ist um 19.15 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. In der Gesamtwertung führt Michael Schreck mit klarem Vorsprung die Tabelle an.