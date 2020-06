Mit dem Neustart im Jugendbereich hat bei der SG Speyer-Schwegenheim während der Corona-Krise die Rückkehr ins bekannte Leben begonnen. Unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln startete das Training in Speyer in festgelegten Kleingruppen. Speyer-Schwegenheim zog ein erstes, positives Fazit. Freies Spielen ohne Voranmeldung sei jedoch noch nicht möglich. Vorsitzender Wilhelm Kannegießer teilte auf Anfrage mit, dass der Corona-Ausbruch in Schwegenheim keine Konsequenzen für den Verein habe.