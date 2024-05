Im Herbst soll die Prüfung abgeschlossen sein, ob, wie und wo eine Über- oder Unterquerung des Bahnübergangs Schützenstraße möglich ist. Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion in seiner jüngsten Sitzung mitgeteilt. Der Prüfantrag der SPD dazu ist demnach am 1. März bei der Stadtverwaltung eingegangen. Nach Ansicht der Genossen sind den Anwohnern anhaltende Lärmbelastung und lange Schrankenschließungen nicht länger zuzumuten. Laut Bahn sind die Barrieren an einem durchschnittlichen Tag rund sieben Stunden gesenkt.

Geprüft werden soll dem politischen Willen zufolge eine Bahnunterführung sowie die Einrichtung einer Fuß- und Radbrücke über den Bahnübergang. Die Idee war in den 1980er-Jahren schon einmal verworfen worden. Jetzt steht die Stadt bereits ablehnend der Variante gegenüber, die eine Brücke über den Bahnstreckenbereich vorschlägt. „Das halten wir nicht für zweckmäßig“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Unterführung ist baulich nicht einfach umzusetzen.