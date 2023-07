Verkehrs- und lärmberuhigende Maßnahmen rund um den Bahnübergang in der Schützenstraße fordert die FDP-Stadtratsfraktion. Die Probleme seien schon lange ausgemacht, teilweise Verbesserungen überfällig, so die Liberalen in einer Pressemitteilung. Bei geöffneten Schranken bemängeln sie zu schnelles Fahren, bei wartenden Autos laufende Motoren und laute Musik. Als Ideen für Abhilfe nennen sie neue Hinweistafeln, einen Fahrradstreifen ab der Kreuzung Gedächtniskirche, mehr Kontrollen und eine Überquerungshilfe in Höhe des Marthaheims. Beschilderung könnte aus ihrer Sicht auch helfen, Lkw stärker aus diesem Bereich herauszuhalten. Die FDP reicht für den Stadtrat einen Prüfantrag dazu ein. Es solle zunächst um Maßnahmen gehen, die die Stadtverwaltung kurzfristig und eigenverantwortlich umsetzen könne, so die Initiatoren Mike Oehlmann und Bianca Hofmann.