In der Schützenstraße werden zwei digitale Schilder mit dem Hinweis „Motor aus“ aufgestellt. Wie Florian Benner, Leiter der städtischen Tiefbau-Abteilung, am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr ankündigte, laufen derzeit die vorbereitenden Arbeiten. Bis Mai sollen dann die beiden Schilder, eins für jede Fahrtrichtung, stehen. Die Verwaltung verbindet damit die Hoffnung, dass mehr wartende Kraftfahrer als bisher den Motor ihres Fahrzeugs abstellen. Die Anwohner der Schützenstraße leiden schon lange unter der großen Lärm- und Schadstoffbelastung entlang der wichtigen Verkehrsachse, auf der sich infolge der Schließzeiten des Bahnübergangs häufig längere Autoschlangen bilden. Im Stadtrat hatte es 2024 deutliche Kritik an der Anschaffung der rund 33.000 Euro teuren Schilder gegeben. Diese seien unnötig, da Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung bei längerem Halten ohnehin den Motor ausschalten müssten.