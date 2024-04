Der Bahnübergang Schützenstraße bleibt für den Autoverkehr geöffnet. Eine Idee der Grünen war, nur noch Anlieger, Radfahrer, Fußgänger, Stadtbussen und Einsatzfahrzeuge darüber fahren zu lassen. So sollte das Verkehrsaufkommen und damit Lärmbelastung und lange Staus wegen der oft geschlossenen Bahnschranken verringert werden. Den entsprechenden Prüfantrag dafür zogen die Grünen im Stadtrat am Donnerstag allerdings zurück. „Es hat sich gezeigt, dass es nichts bringt, hier punktuell Veränderungen in den Blick zu nehmen“, konstatierte Grünen-Fraktionsvorsitzende Hannah Heller. Stattdessen brauche man ein umfassendes Mobilitätskonzept.

Schon tags zuvor im Verkehrsausschuss war der Vorstoß der Grünen auf Ablehnung gestoßen: Der Kosten-, Personal- und Zeitaufwand sei zu hoch, die Umsetzbarkeit ungewiss. Zudem seien die Kosten für ein Gutachten mit bis zu 35.000 Euro derzeit nicht finanzierbar, so Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) als Sitzungsleiterin.