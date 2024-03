Die Schützengesellschaft 1529 Speyer lädt ein zu ihrem 17. Speyerer Ostereierschießen am Samstag, 16. März, 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 17. März, 10 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das Schützenhaus im Woogbachtal unterhalb dem SAM-Center. Die Zufahrt ist über die Schillerstraße in Dudenhofen möglich. Preise für Treffer sind – zur Jahreszeit passend – Ostereier. Interessenten können mit Luftgewehr und Kleinkaliber schießen. An beiden Tagen wird Mittagessen (bis 17 Uhr), Kaffee und Kuchen angeboten.