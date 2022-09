Teile der Geistlichen Chormusik 1648 erklingen am Sonntag, 18. September, um 16 Uhr in der Dom-Krypta mit dem Ensemble Polyharmonique.

Wie an dieser Stelle schon gesagt, sind die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer in diesem Jahr auch ein Fest zu Ehren von Heinrich Schütz, dessen 350. Todestag im November gedacht wird. Die Schütz-Konzerte der Musiktage sind alle in der Krypta des Doms verortet und machen fast alle deutlich, wie sehr der frühbarocke Meister geprägt ist von den Wirren des großen Krieges, den man späten den Dreißigjährigen nennen sollte. In einer seiner berühmtesten Sammlungen steht die Jahreszahl 1648 auch groß auf dem Titelblatt – und die betreffende Geistliche Chormusik wird denn auch immer mit dem Jahr des Friedensschlusses nach 30 wüsten Jahren verbunden.

Teile aus den hier niedergelegten 29 Motetten zu fünf bis sieben Stimmen erklingen am Sonntag, 18. September, um 16 Uhr in der Dom-Krypta. Aufgeführt werden sie solistisch von dem Ensemble Polyharmonique mit Magdalene Harer und Joowon Chung, Sopran, Alexander Schneider, Altus und primus inter pares, Sören Richter und Johannes Gaubitz, Tenor, Matthias Lutze, Bass, Juliane Laake, Violone, und Klaus Eichhorn, Orgel.

Mit und ohne Generalbass

15 dieser Stücke hat das renommierte Ensemble für alte Musik 2019 auf einer CD aufgenommen, die preisgekrönt wurde. „Ensemble Polyharmonique ist ein Kollektiv von Gesangssolisten, das sich unter Berücksichtigung der historischen Aufführungspraxis auf die Vokalmusik der Renaissance- und Barockzeit spezialisiert hat“, so schreibt das Ensemble über sich. Es hat eine Stammbesetzung von sechs Mitgliedern, kann aber auch in mehr als doppelter Stärke auftreten.

Einige der Sängerinnen und Sänger waren schon in Speyer im Dom und bei der Dommusik als Gesangssolisten zu hören gewesen.

Schütz schrieb selbst zu seiner Geistlichen Chor-Music 1648, sie sei „beydes Vocaliter und Instrumentaliter zugebrauchen ... Worbey der Bassus Generalis auff Gutachten und Begehren / nicht aber aus Nothwendigkeit / zugleich auch zu befinden ist“. Der Generalbass muss also nicht sein. In Speyer aber er ist zu hören, dazu werden die Motetten gesungen, so dass deren Texte aus der Schrift oder aus Kirchenliedern zu verstehen sind.

Zuerst Bach und Vivaldi

Die Eröffnung der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer ist am Samstag um 19.30 Uhr im Dom. Dann erklingen die Bach-Kantaten „Wir danken dir, Gott, wir danken dir“ BWV 29 und „Lobe den Herren, den mächtigen König“ BWV 137 sowie Vivaldis Gloria D-Dur, RV 589. Anna Feith und Julie Grutzka, Sopran, Franz Vitzthum, Altus, Daniel Schreiber, Tenor, Michael Marz, Bass, der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Speyerer Domsingknaben und die Churpfälzische Hofcapelle musizieren unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller.

Info

Karten für die Konzert der Musiktage gibt es im Dom-Besucherzentrum, in der Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13, 06232 142392, bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen bundesweit und beim RHEINPFALZ-Ticketservice.