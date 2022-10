Die erfolgreiche Premiere datiert von Anfang September, der geplante nächste große Auftritt muss jedoch verlegt werden: Anders als vorgesehen, kann das Schülertheater „Konferenz der Tiere“ des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums nicht innerhalb des „Kulturbeutel“-Festivals gezeigt werden. Es ist eine Alternative einige Zeit später zugesagt.

Am kommenden Dienstag wäre der Kulturbeutel-Auftritt gewesen, doch dieser muss ausfallen, wie Lehrerin Birgit Hoffmann-Jaberg mitteilt. Hintergrund sind räumliche Probleme in der Spielstätte Alter Stadtsaal, wo es gebrannt hatte und nun ein vorübergehend fehlender zweiter Fluchtweg die Nutzung des Saals im Obergeschoss für größere Veranstaltungen nicht zulässt. Das Programm musste aus diesem Grund auf den Raum im Erdgeschoss konzentriert werden.

Am Samstag, 5. November, 16 Uhr, dürfen die Schüler nun im Anschluss an das Festival den Alten Stadtsaal für eine Aufführung nutzen. Eintrittskarten zu 5 Euro für den rund einstündigen Kulturgenuss sind im Sekretariat der Schule und im „Speirer Buchladen“ zu haben, so die Lehrerin.

Aktuelle Botschaft

Die Botschaft der jungen Künstler ist wieder einmal sehr aktuell: „Keine Kriege, für keine Menschen in keinem Land, und Frieden und Toleranz und die Achtung vor der Welt als Lebensraum für uns alle – darum geht’s“, betont Elefant Oskar im bekannten Kinderbuch von Erich Kästner, das die Schülern auf die Bühne bringen.

Die Tiere der Welt fordern die Menschen mit drastischen Mitteln und ganz eigenen Methoden heraus, endlich Frieden zu schließen: Da wuseln Motten- und Rattenschwärme über die Bühne, die Uniformen und Protokolle zernagen. Tiere aller Art schlagen Grenzbeamte auf ihren Reisewegen in die Flucht, während Politiker hilflos gestikulierend um Tagesordnungen, Sitz- oder Geschäftsordnungen streiten. 35 Darstellerinnen und Darsteller schlüpfen in unterschiedliche Rollen, wobei sich hier die Theaterklasse 6b des FMSG mit der älteren Theater-AG zusammengefunden hat. Das Gemeinschaftsprojekt steht unter Leitung von Birgit Hoffmann-Jaberg und Agnes Schneider-Krebs. Für die Musik ist Florian Hott zuständig.

Schüler schreiben Texte

Im Vorfeld wurde Kästners Vorlage von 1949 im Unterricht aktualisiert. So haben die jungen Schauspieler laut Schule eigene Redebeiträge für die Konferenz geschrieben, Nachrichtentexte sowie Forderungen formuliert, die auch den Klimawandel und den Weltfrieden in den Blick rücken.