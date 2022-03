Das Friedenszeichen ist international und verbindend: Speyerer Schülerinnen und Schüler haben das bewiesen. Sowohl fast 600 Schülerinnen des Edith-Stein-Gymnasiums, als auch 200 Aktive aus der Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen haben in dieser Woche das Symbol auf den Freiflächen ihrer Einrichtungen geformt. „Wir wissen natürlich, dass wir den Krieg nicht beenden können. Es liegt uns aber am Herzen zu zeigen, wie wichtig uns der Frieden ist“, ordnet Linnea Brönner von der Schülerinnenvertretung des ESG ein. An der Schule werden bis 31. März auch Spenden für die Ukraine gesammelt. Bereits für die Ukraine-Hilfe des Malteser Hilfsdienstes konkret Gutes getan haben die Angehörigen der Diakonissen-Fachschule: 2180 Euro wurden bei der internen Friedenskundgebung im Park übergeben.