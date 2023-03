Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Stationen, fünf Familien, 15 Stolpersteine: Die dritte Verlegungsaktion der Stolperstein-Initiative am Donnerstag in der Kleinen Gailergasse, Gilgen- und Maximilianstraße hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schüler der Burgfeld-Realschule plus und des Gymnasiums am Kaiserdom haben eindringlich an Speyerer Opfer des NS-Regimes erinnert.

„Wir sind nicht umsonst früh aufgestanden“, sagt Bosse Imo (13). Ihn und acht weitere Schüler haben die Herbstferien nicht davon abgehalten, sich an der Aktion zu beteiligen.