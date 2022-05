Gabriel Sattelberger vom Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) ist beim Landesfinale von „Jugend debattiert“ Vierter geworden. Das teilte das Speyerer Gymnasium mit. Am Dienstag bewies der Schüler der Jahrgangsstufe 12 demnach beim Landesfinale, wie er mit Sachkenntnis und rhetorischem Handwerkszeug zu überzeugen versteht. In Mainz traten die jeweils 16 besten Debattanten, die sich in allen Regionen von Rheinland-Pfalz qualifiziert hatten, gegeneinander an. Neben Sattelberger vom HPG nahmen mit Marlene Krüger und Leon Becht vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium zwei weitere Speyerer am Wettbewerb teil. Themen der Qualifikationsdebatten waren demnach „Soll die Schule zu einem akzeptierenden Blick auf den eigenen Körper erziehen?“ und „Soll in Großstädten die kurzfristige Vermietung von Wohnraum über online-Portale verboten werden?“. Für das Bundesfinale in Berlin qualifizierten sich Felix Stein aus Pirmasens und Teresa von Eckardstein aus Kaiserslautern.