Ganz schön fit in Englisch sind Laura Herrgen, Marlon Ricardo Comes und Johanna Schäffer. Die 16-jährigen Schüler der 10. Klasse der Nikolaus-von-Weis Realschule Plus haben den dritten Platz beim Landeswettbewerb Fremdsprachen in Rheinland-Pfalz gewonnen.

Mindestens ebenso wie die Schüler haben sich ihre Lehrkräfte Karen Keppler und Timothy Starratt von der Nikolaus-von-Weis Realschule Plus gefreut. „Die jungen Leute haben das echt gut gemacht“, sagt Keppler. Vor allem hätten sie ihren Beitrag mit viel Eigeninitiative und Kreativität verfasst. Die Teilnehmer sollten kreativ sein, sich Dramen oder Komödien in ihrer Lieblingsfremdsprache ausdenken und als zehnminütiges Video oder Hörspiel aufnehmen.

Da Laura, Marlon und Johanna selbst gerne Podcasts hören, haben sie sich dazu entschieden, einen eigenen aufzunehmen. Dazu haben sie eine anonyme Umfrage konzipiert und andere Jugendliche gefragt, wie es ihnen in der Corona-Pandemie geht. Das war Anfang des Jahres. Die drei haben die Antworten ausgewertet und daraus einen Podcast über die Situation junger Leute in der Pandemie gemacht in dem auch sie erzählen, was sie bewegt. „Zukunftsängste wegen mangelnder Lehrstellenangebote oder die Auswirkungen der Pandemie auf das soziale Leben der Jugendlichen waren wichtiger Bestandteil ihres Podcasts“, sagt Starratt.

Den Beitrag mit dem Titel „Ten Minute Take“ haben Keppler und Starratt im Februar eingereicht und im Mai kam die Nachricht, dass sie damit den dritten Platz belegt haben.

Auch Schüler des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums waren beim Landeswettbewerb erfolgreich. Chiara Horak, Chiara Schäfer und Jonathan Fleischer aus der siebten Jahrgangsstufe erhielten für ihr Video „Devils are alone some day – aren’t they?“ den ersten Preis. Den zweiten Platz erreichten ihre Klassenkameraden Lilly Kasper, Lena Brodback und Lukas Anderl. Einen dritten Platz gab es für Luca Butz, Lara Jungbecker, Hannes Vogen und Helena Weil aus der achten Klasse. Im Bereich „moderne Fremdsprachen solo“ wurde außerdem die Zehntklässlerin Fiona Heidasch mit einem dritten Preis ausgezeichnet.