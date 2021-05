Seit gestern müssen auch die Schüler in Speyer während des Unterrichts Masken tragen. Bisher war die Pflicht auf die Pausen und die Wege zum Sitzplatz beschränkt. Wie das läuft, zeigt ein Besuch am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium. Die Meinung der Schüler dazu ist am ersten Tag einheitlich.

Egal ob für Schüler oder Lehrer: Die Maske den ganzen Tag zu tragen, ist anstrengend, das wird an der Schule in katholischer Trägerschaft deutlich. Vor dem Unterricht holt Klassenlehrerin Sarah Panaggio „ihre“ Fünftklässler auf dem Pausenhof ab und geht mit ihnen zusammen in den Raum. Bereits nach den ersten zwei Schulstunden spüren die Kinder die Nachteile der Maske. In dieser fünften Klasse sind sich die Beteiligten einig, dass die Textilbarrieren nerven. Lukas etwa findet „es doof, weil man mehr schwitzt und es unter der Maske so schnell warm wird“. Mitschüler Fernando stimmt ihm zu: „Man atmet quasi seinen eigenen Mundgeruch wieder ein und bekommt keine frische Luft.“

Obwohl die Maske in der Schule stört, halten sich alle daran. Hannah-Marie findet die Regelung sinnvoll: „Es ist zwar nervig, aber wir schützen dadurch die alten Leute, die mehr Probleme hätten als wir.“ Auch Alina versucht, sich nicht zu beschweren, da man durch die Maske auch eigene Großeltern und Verwandte schützen könne.

Maskensprache entwickelt

Die Fünftklässler haben schon erste Ideen für eine Maskensprache entwickelt, um Missverständnissen vorzubeugen. Till schlägt vor, dass man die Grimassen deutlicher zeigen muss, Lina schlägt vor, „Hallo“ zu sagen, wenn man lächelt. Auch Lorina hat eine Idee: „Wenn es einem gut geht, kann man einen Daumen hoch zeigen, und wenn es einem schlecht geht, kann man den Daumen runter zeigen.“ Ein großer Nachteil ist die Lautstärke: Lisa kann die Schüler und die Lehrer manchmal nicht so gut verstehen. Sie bekommt dadurch nicht alles mit.

Auch Lehrerin Panaggio macht die Lautstärke Probleme: „Es ist schwierig einzuschätzen, wie laut man mit der Maske noch ist“, sagt sie. Insgesamt seien die Schüler froh, dass sie in die Schule können. Ein Stimmungsbild am Montag ist, dass circa die Hälfte der Klasse „Homeschooling“ bevorzugen würde. Die andere Hälfte findet den Unterricht vor Ort trotz Maskenpflicht angenehmer.

Kopfweh in der Oberstufe

Auch einige Schüler der Oberstufe finden das Tragen der Maske bisher noch nicht schlimm. Marie aus der zwölften Stufe hat keine Schwierigkeiten: „Noch geht es, aber wenn wir einen Tag mit zehn Stunden haben, wird es bestimmt anstrengender.“ Ihre Mitschülerin Isabel sagt: „Manchmal bekomme ich Kopfschmerzen, und nach drei Stockwerken mit Maske kommt man kurz außer Atem, sonst ist es aber okay.“ Gerade in der Kommunikation mit den Lehrern könne es zu Problemen kommen, weiß sie. Snilla hat bemerkt, dass die Lehrer teils unsicher sind, wen sie aufrufen können. Lehrerin Annika Salzer sagt, sie habe oft Mühe, die Schüler zu verstehen: „Es ist zwar sinnvoll, aber deutlich anstrengender; auch für die Stimme.“