Leistungsgemeinschaft „Herz Speyers“ kürt schönsten Weihnachtsbaum

„Heute gibt es nur Gewinner“, sagte Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), als sie am Mittwoch auf dem Weihnachtsmarkt die schönsten Weihnachtsbäume prämierte. Dem war nicht zu widersprechen, denn für jede der 65 teilnehmenden Gruppen hatte Peter Bödeker von der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ einen gefüllten Umschlag dabei.

Für diejenigen Gruppen, die ihr Tannenbäumchen in den Augen der Jury am schönsten mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck dekoriert hatten, gab es jeweils 70 Euro für die Gemeinschafts- oder Klassenkasse. „Die Jury hatte es wirklich schwer dieses Jahr“, sagte Kabs, bevor sie die vier Bestplatzierten verlas. Das Diakonissen-Seniorenstift Bürgerhospital hatte die Nase vorn, ebenso die Klassen 2d und 2e der Zeppelinschule, die Gruppe M1 der Pestalozzi-Schule sowie die Löwen- und Katzengruppe der integrativen Kita Pusteblume. Die übrigen Teilnehmer durften sich über 40 Euro für die gemeinsame Schatulle freuen. Einen Sonderpreis gab es zudem für die AfA, die sich ebenfalls beteiligt hatte.

Prämierung soll kommendes Jahr größer werden

Zuvor hatten sich Kabs und Bödeker zur Preisverleihung aufs Glatteis begeben, genauer gesagt, auf die Kunststoff-Gleitfläche der Schlittschuhbahn am Altpörtel. Ausrutscher leistete sich keiner der beiden. Allenfalls Bödeker erntete einige aufmerkende Blicke von Lehrerseite, als er darüber sinnierte, ob man im kommenden Jahr die Prämierung nicht mit einer schulfreien Zeit für die teilnehmenden Schüler kombinieren sollte. Weiterhin kündigte der Unternehmer an, die Prämierung 2023 „wieder größer“ begehen zu wollen.

Kabs lobte die Kreativität der Gruppen aus Senioreneinrichtungen, Kitas und Schulen, die sich erneut tolle Gestaltungsideen gehabt hätten. Offenbar so toll, dass sich manch einer bereits an der Deko vergriffen habe und manche Weihnachtsbäumchen schon etwas gerupft aussehen würden. Der Wettbewerb solle auf jeden Fall weiterbestehen, denn „ohne die Bäume sieht die Hauptstraße längst nicht so weihnachtlich aus“, sagte Kabs.

Zur Sache

Noch nicht überreichte Preise können bis Ende Januar im Vorzimmer von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Stadthaus, Maximilianstraße 100, abgeholt werden.