Der Blumenschmuck-Wettbewerb, den der Stadtrat beschlossen hat, soll als städtischer Umweltpreis ausgeschrieben werden. 1250 Euro winken dem Sieger. Thema ist Blumenschmuck in Verbindung mit Biodiversität. Die Idee einer solchen Konkurrenz ist allerdings nicht neu. Schon vor über 100 Jahren gab es den ersten Versuch.

Mit 1250 Euro dotiert ist der Umweltpreis der Stadt Speyer, der im Zweijahres-Rhythmus verliehen wird. Der Fokus des Wettbewerbs liegt 2021/22 auf Blumenschmuck in Verbindung mit dem Thema Biodiversität.

„Blumenschmuck ist in vielen Bereichen unserer Stadt aus den unterschiedlichsten Gründen leider tendenziell rückläufig. Neben der Verschönerung des Stadtbildes ist aber eine insektenfreundliche Bepflanzung zusätzlich zum öffentlichen Grün von großer Bedeutung. Viele Speyerer nehmen sich diesem an. Dieses Engagement möchten wir belohnen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Dass der Blumenschmuck-Wettbewerb ausgerichtet werden soll, hatte der Stadtrat auf Antrag der SPD beschlossen.

Bürger und Institutionen aufgerufen

Blumenschmuck an Fenstern, Balkonen und Hauseingängen setzt farbliche Akzente und ist Ausdruck von Tradition und Lebensfreude. Darüber hinaus können Wildblumen, Stauden, Sträucher oder auch zahlreiche Küchenkräuterarten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Biodiversität im besiedelten Raum leisten.

Zur Teilnahme aufgerufen sind neben Naturschutzverbänden alle Bürger, die sich für das Thema Biodiversität begeistern. Aber auch Schulen und Kitas sind eingeladen, sich zu beteiligen, weshalb der Ausschreibungsprozess an das Schuljahr gekoppelt ist.

Bewerbungen bis Mitte Mai

Bewerbungen mit aussagekräftiger Beschreibung des Projekts können bis zum 13. Mai 2022 in der Abteilung Umwelt, Forsten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz der Stadt Speyer (Maximilianstraße 12) eingereicht werden. Anlagen wie Zeichnungen, Fotos sowie die Adressliste der am Projekt beteiligten Personen sind den Unterlagen beizulegen. Ansprechpartner ist Bernd Schwarz unter Telefon 06232 142256 oder per E-Mail an bernd.schwarz@stadt-speyer.de.

Die Jury, das sind die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit, wird laut Stadt am 9. Juni 2022 über die Preisvergabe entscheiden.