Liebevoll ausgesucht oder selbstgemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen zusammengestellt. Diesmal geht es um ein Geschäft in Dudenhofen, in dem Selbstgemachtes dominiert. Gabi Schultheis liebt schöne Dinge. Und sie liebt es, diese selbst herzustellen. Ihre Philosophie dabei: „Etwas Dekoratives herzustellen, muss nicht gleichzeitig teuer sein.“

Viele Jahre ist es her, seit sie sich auf einem Kunsthandwerkermarkt von Selbstgemachtem motivieren ließ. Als sie die Preise sah, dachte sie: „Das mache ich selbst.“ Folge: Die Dudenhofenerin fuhr mit ihrer Freundin zu einem Großmarkt in Lachen-Speyerdorf.

„Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Wir mussten dort für 800 Mark einkaufen“, erinnert sich Schultheis genau. Das schreckte die Freundinnen aber nicht ab. Im Gegenteil. „Wir haben gesagt: Das ist kein Problem.“ Sie lacht. Wer sich bei Schultheis in ihren Bastel- und Ausstellungsräumen umsieht, zweifelt daran keine Sekunde. „Bänder & mehr“ – wie sie ihr Lädchen nennt – sind dort zu finden.

Vielzahl an Ideen

Die Vielzahl verschiedener schmückender Elemente, die Schultheis immer wieder in neuen Variationen anwendet, kann gar nicht mit einem Blick erfasst werden. Alles ist jedoch übersichtlich sortiert, etikettiert und griffbereit. Für die Adventszeit empfiehlt die kreative Frau Windlichter als Geschenk für liebe Menschen. Die können abwechslungsreich gestaltet sein und sind darüber hinaus auch für den knappen Geldbeutel geeignet.

Einige Beispiele präsentiert Schultheis der RHEINPFALZ. „Hier habe ich goldenen Kork in ein Glas gegeben, eine Kerze hineingesetzt und das Gefäß außen mit einer Schleife und Tannengrün verziert“, beschreibt sie einen der Hingucker auf dem Tisch. Das Thema Kerzen ist für Schultheis besonders brisant.

Qualität zählt

„Ich lege Wert auf gute Qualität“, betont sie. Auch die muss nicht teuer sein. Wichtig ist der Pfälzerin der Hinweis auf der Unterseite der Kerze, der versichert, dass diese selbstlöschend ist. „Ich benutze diese seit Jahren.“

Ihr neuester Trick erzeugt eine tolle Wirkung. „Ich gebe grobes Salz in ein Glas, mache es feucht, und dann krabbelt es von alleine an den Wänden der Gefäße hoch“, lässt Schultheis wissen. Der Effekt: eine Oberfläche, die aussieht wie von Schnee bedeckt. Sie gibt ihre Ideen gerne weiter. „Ich habe viele fertige Geschenke unter zehn Euro“, lädt sie in ihre Räume ein.

Kontakt

Gabi Schultheis, Bänder & mehr, Von-Weis-Straße 26, Dudenhofen, E-Mail: gabi-gerhard1@web.de, Mobil 0172 5785797