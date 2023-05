Die Stadt Speyer sucht 16 Frauen und 16 Männer, die sich dem Landgericht Frankenthal als Jugendschöffen vorschlagen lassen möchten. Bewerbungen können bis Sonntag, 21. Mai, beim Jugendamt, Johannesstraße 22a, eingereicht werden. Bislang lägen erst 14 Bewerbungen vor, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Im ersten Halbjahr werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028 gewählt. Gesucht werden Bewerber, die in Speyer wohnen und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein werden. Sie müssen deutsche Staatsangehörige sein und die deutsche Sprache beherrschen. Auch „besondere Erfahrung in der Jugenderziehung“ sei von Nutzen, weil über Jugendstrafsachen geurteilt werde.