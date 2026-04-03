Ralf Roth bleibt Vorsitzender des SC Otterstadt. Die Mitgliederversammlung bestätigte ihn ebenso im Amt wie Michael Palme als Stellvertreter und Daniel Hünnemeyer (Finanzen). Der Vorstand berichtete, für bevorstehende Sanierungen gut gerüstet zu sein. Die Anzahl der Mitglieder sei bei zirka 300 seit Jahren konstant.

Die Jugendabteilung wachse. Für außergewöhnliche sportliche Leistungen, den Gewinn der deutschen Meisterschaft in der Klasse der J/80-Boote, bekam Janne Handermann die silberne Ehrennadel, ebenso Hermann Söffing und Palme für langjährige Vorstandsarbeit sowie außergewöhnliches Engagement für den Verein.

Blaues Band von Otterstadt

Gold ging an Peter Gunkel, den langjährigen Hafenmeister, der den Vorstand weiterhin unterstützt. Zudem ernannte die Versammlung Gerhard Wagner, den langjährigen Vorstand, und Torsten Schabe als langjährigen Vorsitzender der Finanzen zu Ehrenvorstandsmitgliedern. Am Samstag, 3. Oktober, richtet der Club die vereinsübergreifende Regatta Blaues Band von Otterstadt aus.