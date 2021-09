Für die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnens in der Gewanne „Saulache“ beginnen am Montag, 4. Oktober, laut einer Mitteilung der Stadtwerke Speyer (SWS) Vorbereitungsarbeiten in der Nähe des Wasserwerks Nord. Dafür müssen laut SWS Sperrungen an den Zuwegen in dem Waldgebiet eingerichtet werden. Die Stadtwerke bitten Erholungssuchende und Sportler „diese unbedingt zu beachten und andere Routen zu wählen“, da „mit schwerem Gerät“ gearbeitet werde.

In einem ersten Schritt werde das Baufeld von einer Fachfirma vom Bewuchs befreit. Anliegende Gehölze erhielten einen Baumschutz. Nach einer Kampfmittelsondierung sei dann die Bohrfirma im Einsatz, deren Arbeiten bis Ende Februar kommenden Jahres andauern sollen. Der neue Brunnen ist der achte und vorerst letzte Brunnen für die Trinkwassergewinnung in diesem Areal, so das Versorgungsunternehmen. Es hat in den vergangenen Jahre verstärkt im Norden Trinkwasser gefördert, um die Versorgung zu stabilisieren.