Eine positive Bilanz ihres dritten „Sattelfests“ am Sonntag haben die Organisatoren von Inspeyered, Naturspur Otterstadt, RV 08 Dudenhofen und Pfälzerwald-Verein Speyer gezogen. Für die gegenüber 2021 gesunkene Teilnehmerzahl haben sie eine Erklärung, die mit dem Altstadtfest zusammenhängt.

Der Sonntag nach dem Altstadtfest soll Sattelfest-Tag sein – dieses Ziel haben die Veranstalter von Anfang an ausgegeben. Mit dem Domgarten als Dreh- und Angelpunkt wollen sie vor allem Familien und andere Interessierte zu Radtouren über Speyer, Schifferstadt und die Verbandsgemeinde Rheinauen animieren. Das Konzept kam auch beim dritten Mal an. An die gut 620 Fahrer vom Vorjahr, die eine Verdoppelung gegenüber der Premiere bedeutet hatten, kamen sie diesmal aber nicht heran: „Wir haben knapp 450 Teilnehmer gezählt“, so Mitorganisatorin Claudia Stocker.

Dass etwas weniger Betrieb als 2021 auf den 16- und 34-Kilometer-Touren herrschte, habe wohl vor allem mit dem Altstadtfest zu tun: Es fand diesmal nämlich im Gegensatz zum Vorjahr statt, und nicht alle Feiernden des Vortages seien für den Startzeitraum von 10 bis 14 Uhr schon wieder frisch genug gewesen. „Wir sind aber sehr froh, dass es dennoch so viele waren“, sagte Stocker. „Ab circa 13 Uhr war an den Stempelstationen immer viel los und es gab ein großes Hallo, wenn sich Bekannte trafen.“

Pläne für Neuauflage

Dass es 2023 eine Sattelfest-Neuauflage geben wird, sei schon beschlossen, verriet Stocker. „Wir erhalten viel Zuspruch und machen es aus Spaß an der Freude. Das Fest hat seinen Platz gefunden im Speyerer Festkalender.“ Für das kommende Jahr werde man sich „noch ein bisschen mehr anstrengen“ und wohl auch mit ein oder zwei neuen Routen locken. Apropos Routen: Die Beschilderung der Wege sei sehr gelobt worden.

Zum Begleitprogramm gehörte im Domgarten der „Radl-rum-Parcours“. Viele Besucher erfrischten sich am Getränkestand des Pfälzerwald-Vereins. Insgesamt gab es 40 Helfer, davon 27 bei den Wanderern. Bei einer Tombola wurde als Hauptpreis ein von der VR-Bank gespendetes Fahrrad versteigert mit Susanne Meyer als Siegerin. Gesammelte Spenden sollen für eine öffentliche Fahrradservice-Station in der Nähe der Tourist-Info verwendet werden. „Der Standort wird noch festgelegt“, sagte Stocker.