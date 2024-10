Nach acht Jahren beendet Sascha Weick zum Saisonende auf eigenen Wunsch seine Tätigkeit als Cheftrainer der Unter-23-Jährigen des FV Dudenhofen.

Das teilte der Verein mit. Seit 2016 coachte Weick die Mannschaft. Als sportlicher Höhepunkt gelang unter seiner Leitung 2022 der Aufstieg in die Bezirksliga als Meister der A-Klasse. In dieser Liga hielt Weick das Team bereits zwei Mal und führte kontinuierlich junge Talente aus der eigenen U19 in den Seniorenbereich.

Weick fokussiert

Der FVD: „Seine offene Art machte es ihm leicht, neue Spieler nahtlos in die Truppe zu integrieren.“ Trotz seines bevorstehenden Abschieds bleibe Weick bis zum Saisonende fokussiert auf die Ziele der Mannschaft und führe auch in den kommenden Monaten das Team motiviert auf den Platz.

Sportdirektor Nico Henrich: „Sascha hat in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet.“ Er habe die U23 sportlich weiterentwickelt und Spielerpersönlichkeiten geformt: „Immer wieder hat er junge Talente an die erste Mannschaft herangeführt und stets den gesamten Verein im Blick behalten.“

Scheib bleibt

Weick sei und bleibe ein Gesicht des FV Dudenhofen, für immer, so Henrich: „Mit Sascha Weick verlieren wir einen Trainer und Menschen, der sich immer zu 100 Prozent für den Verein engagiert hat und in all seinen Funktionen maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Wir freuen uns aber jetzt auf die verbleibende gemeinsame Zeit und verbreiten keine Abschiedsstimmung, sondern konzentrieren uns auf eine erfolgreiche Restsaison.“

Dagegen betreut Thorsten Scheib auch in der kommenden Saison die Torhüter in Dudenhofen. „Damit bleibt eine wichtige Position im Trainerteam frühzeitig besetzt, was für Kontinuität und Stabilität in der Betreuung unserer Torhüter sorgt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sportdirektor Nico Henrich: „Wir sind sehr glücklich, dass wir die Zusammenarbeit mit Thorsten Scheib fortsetzen können. Die Qualität, die er mitbringt, ist herausragend, und wir sind froh, ihn weiterhin in unseren Reihen zu haben.“ Er passe perfekt ins Trainerteam und trage maßgeblich zur hervorragenden Betreuung der Keeper bei.