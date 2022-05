Helmut Gauweiler engagiert sich bei der Sozialen Anlaufstelle (SAS) auf dem Speyerer Festplatz. Ob die Gäste seinen Einsatz zu schätzen wissen, erzählt er im Interview mit Narin Ugrasaner.

Herr Gauweiler, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt bei der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Speyerer Festplatz?

Meine Aufgabe in meinem Ehrenamt ist es, die Menschen, die zu uns kommen, mit Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln zu versorgen, ihnen Kaffee oder Tee anzubieten, mit ihnen über ihren Alltag zu sprechen und – ganz wichtig – ihnen zuzuhören.

Was ist das Schwierigste daran?

Für mich und meine Tätigkeit bei der Sozialen Anlaufstelle ist es selbstverständlich, den Menschen ohne Vorbehalte zu begegnen, sie gleich zu behandeln und keinen zu bevorzugen, auch wenn mir von sehr unterschiedlichen Schicksalen berichtet wird.

Was war ein prägendes Erlebnis?

Ein besonders prägendes Erlebnis bezieht sich auf die Betreuungs- und Versorgungssituation während des gesamten letzten Winters. Da die Soziale Anlaufstelle der großen Gruppe von Hilfsbedürftigen nicht ausreichendes Maß an Räumlichkeiten bieten kann, mussten wir sie – auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt – im Freien mit Getränken und Nahrungsmitteln versorgen. Natürlich fanden auch die gemeinsamen Gespräche im Freien statt. Trotz dieser widrigen äußeren Umstände war ich stets überrascht und habe mich sehr darüber gefreut, dass unsere Treffen doch so zahlreich und dankbar angenommen wurden.

Warum machen Sie Ihr Ehrenamt gerne?

Ich mache mein Ehrenamt, weil ich neben meinen persönlichen Interessen eine Aufgabe gesucht habe, in der ich Kontakt mit Menschen habe. Ich bin durch einen Freund, der ebenfalls ehrenamtlich bei der Sozialen Anlaufstelle in Speyer arbeitet, auf diese Einrichtung aufmerksam geworden.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Diese Frage kann ich sofort mit einem „ja“ beantworten. Seit ich bei der Sozialen Anlaufstelle tätig bin, habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen gerne kommen. Sie schätzen meine Hilfsbereitschaft, meine Offenheit im Umgang mit ihnen und meine Unvoreingenommenheit für die Situation, in der sie sind.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrem Chef tauschen?

Nein, eigentlich nicht. Neben der Betreuung der Menschen vor Ort, die auch mir sehr am Herzen liegt, ist sein Einsatz als gesamtverantwortlicher Projektleiter für die SAS nicht vergleichbar.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Das Besondere an meinem Ehrenamt sind die Menschen, mit denen ich zusammen bin. Sie stehen nicht auf der „Sonnenseite des Lebens“, ihre Lebenssituation ist nicht mit meiner vergleichbar. Die SAS ist für sie eine feste Anlaufstelle, in der sie einen offenen, respektvollen und wertschätzenden Umgang erfahren. Ich bin stolz, meinen Beitrag dazu zu leisten.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Mein Tipp ist, ein offenes, freundliches und wertschätzendes Miteinander zu pflegen.

Interview: Narin Ugrasaner

Zur Person

Helmut Gauweiler ist 66 Jahre alt. Seit November 2020 engagiert er sich ehrenamtlich bei der Sozialen Anlaufstelle Speyer (SAS). In seiner Freizeit hört er gerne Musik, treibt Sport und verreist.