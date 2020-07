Sarah Connor hat am 31. Mai 2019 ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“ veröffentlicht. Nun wird sie damit 2021 auf die ursprünglich für diesen Sommer geplante Open-Air-Tour durch Deutschland gehen und „einmal mehr unter Beweis stellen, dass ihre gefühlvollen Songs unter freiem Himmel ganz besonders zur Geltung kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Bekenntnis zur Muttersprache Deutsch

Mit über 1,2 Millionen verkauften Einheiten und drei ausverkauften Live-Tourneen gilt Sarah Connors deutsch-sprachiges Debütalbum „Muttersprache“ als Meilenstein – in der Pop-Musik, aber auch für sie als Künstlerin: Nach 15 Jahren erfolgreicher Musikkarriere sang Sarah Connor zum ersten Mal alle Songs in ihrer Muttersprache Deutsch ein. Sie schrieb zum ersten Mal alle Songs und Texte. „Es war eine Herausforderung und die größte Befreiung. Meine Geschichten, Ideen, Sorgen und Ängste flossen in meine Lieder. Keiner hätte erwartet, dass es später so viele Menschen berühren würde“, so die 40-jährige Musikerin.

Zusammenarbeit mit zahlreichen Künstlern

Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Muttersprache“ meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Albums „Herz Kraft Werke“, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie auch in Studios nach Nashville, Tennessee und London geführt hat. Neben Peter Plate und Ulf Sommer wirkten die Cellistin Rosie Danvers (Adele, Kanye West), Nico Rebscher (Alice Merton), Simon Triebel, Ali Zuckowski und Produzent Djorkaeff (Konstantin Scherer) an dem Album mit. Die an die Veröffentlichung anschließende Herbsttournee 2019, die Connor durch die größten Arenen des Landes führte, war ausverkauft. Nun gibt sie ihren Fans eine weitere Möglichkeit, sie im kommenden Sommer live und Open Air zu erleben.

Tickets

Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de. Ticket Hotline: 06 21 101011