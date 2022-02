Die Schweizer Sängerin Sarah Buechi tritt mit ihrem Trio am Samstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr in der Reihe „KuKuK“ (Kultur, Kunst, Kirche) im großen Saal des Ökumenischen Gemeindezentrums in Frankenthal (Jakobsplatz 1) auf. Sarah Buechi, die im Raum Luzern wohnt, singt Jazzstandards, Volkslieder und Eigenkompositionen. Begleitet wird die 40-Jährige von Franz Hellmüller auf der Gitarre und Rafael Jerjen am Bass. Buechi hat laut Pressemitteilung in den USA, Irland, Ghana und Indien Musik studiert. Karten für elf Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es im Protestantischen Pfarramt Pilgerpfad (Hanns-Fay-Straße 7) zu den Bürozeiten (Montag, 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag, 14 bis 17 Uhr) oder unter Telefon 06233 42531, im Weltladen Frankenthal (Sterngasse 14) oder unter www.kukuk-frankenthal.de. An der Abendkasse kosten die Tickets zwölf Euro (ermäßigt elf Euro). Infos unter www.sarahbuechi.com.