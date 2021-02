Sara, Ina und Dalia aus Altrip sind die ersten Drillinge, die dieses Jahr im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer zur Welt gekommen sind. Die größte Geburtsklinik im Bundesland ist unter anderem auf Mehrlingsgeburten spezialisiert.

„Das Domizil von Familie Salesevic in Altrip ist noch groß genug, aber ihr Auto bietet keinen Platz für drei weitere Kindersitze“ – die Pressemitteilung der Diakonissen deutet schon an, was die Geburt von Drillingen bedeutet. Am 12. Januar ist die dreiköpfige Familie innerhalb von vier Minuten um die Drillinge Sara, Ina und Dalia größer geworden. Dieses Wochenende ging es aus dem Krankenhaus nach Hause, wo Eltern Elma und Valentino und der zweijährige Adian sich freuen, dass die Oma in den ersten Wochen die Großfamilie unterstützt.

„Die erste Drillingsgeburt in diesem Jahr verlief vorbildhaft“, berichtet Hans-Jürgen Gausepohl, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Krankenhaus. In der 32. Schwangerschaftswoche sei es soweit gewesen. „Sara drängte ans Licht der Welt“, kommentierte die betreuende Gynäkologin Barbeleis Zilk. Sara erblickte um 8.57 Uhr mit 43 Zentimetern und 1490 Gramm Geburtsgewicht das Licht der Welt. Eine Minute später folgte Ina mit 1550 Gramm und 40 Zentimetern. „Die beiden sind als Zwillinge in einer Fruchtblase gewachsen“, erklärt Mutter Elma. Dalia brachte bei 41 Zentimetern 1535 Gramm auf die Waage. „Um Punkt 9 Uhr wurde ihre Nabelschnur durchtrennt“, so Zilk.

Windelgutscheine als Geschenk

„Die Drillinge sind in den letzten Wochen gewachsen und haben an Gewicht zugelegt“, so die Eltern, die für die Betreuung in Klinik und Kreißsaal dankten. Von Chefarzt Gausepohl erhielten sie als Geschenke einen Blumengruß und für jeden Drilling einen 150-Euro-Windelgutschein.