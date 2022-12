Großer Bahnhof: Um 18.24 begann das lautstarke Knattern. Die Riding Santas kamen um die Ecke in Richtung Dom und entfachten einen Menschenauflauf. Die Männer und Frauen mit Nikolauskutten auf ihren leuchtenden Maschinen hatten schon je 140 Kilometer auf den Reifen und bereits eine ganze Menge mehr Euro auf dem Spendenkonto ihrer Tagestour aus der Südpfalz über Speyer nach Schwegenheim. „Anstrengend“, bilanzierte Gernot Kunerth aus Diedesfeld in einem Wort. 19 Mal absteigen von der Maschine, Menschen en masse, Engstellen – das brauchte Kondition. Am Dom angelangt, war er überwältigt.

Emotional war die Tour für Winnie Warning aus Neustadt vor allem beim Zusammentreffen mit Kindern und Senioren: „Die älteren Menschen haben sich sogar teilweise auf die Harleys setzen lassen.“ Überwältigend war auch die Spendenbereitschaft. Roger Schantz aus Frankenthal berichtete lächelnd: „Die Leute standen am Wegrand und haben mit den Scheinen gewunken.“ Gut 105.000 Euro waren im Vorjahr auf der Riding-Santas-Tour für das Kinderhospiz in Dudenhofen zusammengekommen. Wie viel Geld es diesmal wird, steht im Laufe der nächsten Woche fest.