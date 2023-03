Die Sanierung der Closweg-Brücke über der B39 beginnt am 11. April. Der Verkehr auf der Bundesstraße fließt über die eingeengte Fahrbahn, zeitweise wird diese voll gesperrt.

Dauern sollen die Arbeiten an der Brücke, direkt nach der Anschlussstelle Speyer-Süd, bis in den Winter oder ins Frühjahr 2024. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Eine innerörtliche Umleitung für das Wohngebiet Vogelgesang, südlich der B39, verlaufe über die Remlingstraße und den Germansberg. Nördlich der Bundesstraße werde der Verkehr über die Paul-Egell-Straße geleitet. Der LBM teilt mit, dass die Zufahrt zur Matthias-Grünewald-Straße jederzeit offen bleibe.

Richtig zu spüren bekommen Autofahrer die Arbeiten ab 28. April, 19 Uhr. Bis montags darauf, 1. Mai, 5 Uhr, soll die Brücke laut LBM abgerissen werden. Die B39 werde im Baustellenbereich voll gesperrt, der Verkehr großräumig über die L722, A61 und B9 umgeleitet. Für die weiteren Arbeiten werde die Fahrbahn im Baustellenbereich mit einer Schutzwand eingeengt und die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 reduziert. Der Verkehr könne aber in beide Fahrtrichtungen fließen.

Drei Vollsperrungen angekündigt

Der LBM berichtet weiter, dass die Straße wohl an einem Wochenende im Juli erneut voll gesperrt werde. In dieser Zeit sollen Fertigteile für die neue Brücke installiert werden. Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, werde durch den LBM aber frühzeitig bekanntgegeben.

Bis zur dritten und bislang letzten angekündigten Vollsperrung im Winter 2023 oder Frühjahr 2024 könne der Verkehr wie auch zuvor über die eingeengte Fahrbahn rollen. Während dieser Phase sollen laut LBM Arbeits- und Schutzgerüste, Schalungselemente über der Bundesstraße ausgebaut werden.

Kosten: rund 1,9 Millionen Euro

Vor den Arbeiten sollen laut LBM unter anderem Risse an nahen Wohnhäusern dokumentiert werden. Diese Beweissicherungsverfahren würden dann um Erschütterungsmessungen während des Abbruchs ergänzt. Die Kosten der Sanierung beziffert der LBM auf rund 1,9 Millionen Euro. Diese trägt der Bund.

Die Verbindungsbrücke des Wohngebiets Vogelgesang mit der Innenstadt wurde laut LBM 1966 erbaut. Eine wirtschaftliche Instandsetzung der Brücke sei aufgrund der gestiegenen Anforderungen und des Schadensumfangs nicht möglich gewesen. Ein Neubau sei daher erforderlich.

Baustart verzögert

Ursprünglich sollte die Sanierung der Closweg-Brücke schon im Herbst 2022 beginnen. Laut LBM aufgrund des Kriegs in der Ukraine musste der Baustart ins Frühjahr 2023 verschoben werden. Durch die Verzögerung überschneidet sich die Einengung an der Closweg-Brücke nicht mit der für den neuen Radsteg am Priesterseminar. Die Arbeiten etwas weiter in Richtung Rhein, die die B39 betreffen, sind kürzlich beendet worden.