„Der Bereich um die beiden Abfahrten von der B39 bis zur Heinkelstraße im Süden ist in schlechtem Zustand“, begründet die Stadt das mit 1,2 Millionen Euro veranschlagte Projekt. Unter anderem der hohe Anteil an Güter- und Schwerverkehr habe dazu beigetragen, dass der Asphalt verdrückt sei und viele Spurrinnen aufweise – mit bis zu zwölf Zentimetern seien diese so tief, „dass die Verkehrssicherheit beeinträchtigt ist und die Gefahr von Unfällen besteht“.

Der Asphalt rund um die Kreuzung Industriestraße/Am Technik Museum müsse daher in den oberen Schichten an vielen Stellen erneuert werden. Neben der Stadt sind die Stadtwerke und der Landesbetrieb Mobilität am Projekt beteiligt.

Umleitung für Fahrt in die City

Ab dem 19. Mai wird laut Stadt die Abfahrt von der B39 aus Richtung B9/Römerberg kommend gesperrt. Der Verkehr werde über eine Behelfsausfahrt auf die gegenüberliegende Abfahrt umgeleitet. Aus Richtung Innenstadt könne der Verkehr wie gewohnt fließen. Aus Süden kommend werde er ab der Feuerwache über Heinkelstraße, Geibstraße und Am Technik Museum umgeleitet. Dieser Abschnitt solle acht Wochen, also bis Mitte Juli, dauern. Danach folgt ein zweiter Abschnitt, der laut früheren Ankündigungen bis Mitte Oktober dauern könnte.