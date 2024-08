Gerüste werden die Gesamtansicht des Doms für die kommenden Jahre prägen. Die Sanierungsarbeiten an den Osttürmen der Kathedrale startet Anfang September. Zur 1000-Jahr-Feier des Domes sollen die Arbeiten beendet sein.

Die Zeit des gerüstfreien Doms ist für die kommenden sechs Jahre vorbei. Ab dem 2. September werden die Gerüste für die bevorstehende Sanierung des Südostturms gestellt. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt werden laut Domkapitel auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Für die Gesamtkosten beider Türme liegt keine offizielle Schätzung vor, da noch Ergebnisse der statischen Untersuchung fehlen.

Südostturm vorrangig

Die Gäste des Doms werden die Bauarbeiten womöglich grämen, Dombaumeisterin Hedwig Drabik freut sich jedoch über den Start. „Höchste Zeit, dass es losgeht“, urteilt sie. „Immer wieder finden sich in der Turmkehle lose Stein- und Mörtelstücke, die heruntergefallen sind. Somit ist die Dringlichkeit der Maßnahme gegeben.“ Eine Schadenskartierung der Türme wurde bereits im Oktober 2021 durch Dombaumeisterin Hedwig Drabik durchgeführt. Seitdem laufen die Planungen.

2025 soll es zunächst mit der Fassadeninstandsetzung des oberen Teilbereiches des Südostturmes losgehen, der von den beiden Osttürmen die größeren Schäden aufweist. Im Folgejahr erfolgt ein zweiter Bauabschnitt, der die Bearbeitung der unteren Hälfte des Südostturmes beinhaltet. Dann kommt der Nordostturm an die Reihe. Vorgesehen ist aktuell die Instandsetzung der Natursteinoberflächen sowie die Überarbeitung der Turmgiebel und der Wasserführung. Klempnerarbeiten, Naturwerksteinarbeiten, Restaurierungsarbeiten sowie Putz- und Anstricharbeiten bilden die größten Gewerke ab. Im Anschluss an den oberen Bereich des Turmes folgt im nächsten Bauabschnitt der untere Teil des Turmschaftes. In den Folgejahren kommen dann die Innenflächen und der Nordostturm an die Reihe. Wenn alles gut geht, wird die Sanierung der Osttürme 2030 abgeschlossen sein, so dass der Dom zur 1000-Jahr-Feier seiner Gründung wieder gerüstfrei dasteht.

Komplizierter Gerüstbau

Die Gerüststellungen sind aufwendig, da mit besonderer Rücksicht auf die historische Bausubstanz und die besonderen Bedingungen wie die extreme Höhe geplant werden muss. Da es sich um kein Regelgerüst handelt, werden diese voraussichtlich erst Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Da sich am Fuß des Südostturms der gotische Sakristeianbau befindet und auf der Südseite des Doms die meisten Besuchern vorbeigehen, hätte das Gerüst in diesem Bereich höhere Anforderungen in Bezug auf die Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten erfüllen müssen. Der Hauptzugang zur Sakristei wäre stark eingeschränkt gewesen. Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass die Baustelleneinrichtung und Anlieferung über die Ostseite des Doms und des Nordostturms erfolgen, der deshalb in Teilen miteingerüstet wird. Eine Brücke wird die Osttürme miteinander verbinden. Dadurch ergeben sich am Nordostturm Synergieeffekte, da hier die Fassadenbereiche genauer in Augenschein genommen werden können, die bei einer Schadenskartierung 2021 mit dem Hubsteiger nicht erreicht werden konnten.

Die Türme gehören zur romanischen Bausubstanz und wurden unter Heinrich IV. am Ende des 11. Jahrhunderts vollendet. Sie gehören zu den ersten Beispielen sogenannter Chorflankentürme. Zuletzt wurden sie 1986 in Teilen saniert. Das Domkapitel ist bei der Finanzierung auf Unterstützung angewiesen. Die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer hat bereits 20.000 Euro in Aussicht gestellt. 8000 Euro hat die Stiftung zusätzlich mit der Aktion „Die Pfalz wandert für den Dom“ erwirtschaftet. Weitere Mittel sollen durch das Fotoprojekt mit dem Fotografen Horst Hamann eingenommen werden. Ein weiterer Teil wird aus den jährlichen Zuwendungen des Dombauvereins finanziert. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 40 Prozent an dem substanzerhaltenden Projekt.