Eine aufwändigere Sanierung der Osthalle schon in den Sommerferien ist nicht möglich. Es liegt, na an was schon? Es kommt überraschend. Der heiße Kampf um Fördermittel.

Die Osthalle Speyer wird vorerst nicht aufwändiger saniert. Das teilte Sportamtsleiter Christian Seitleben am Dienstag dem Ausschuss mit. Er begründete es auf Anfrage von Grünen/Bündnis 90 mit zunächst nicht gewährten Fördermitteln aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS).

Die Absage sei am 23. April erfolgt. Nach zehn Wochen der Schließung soll bis Ende der Sommerferien die Erneuerung der Leuchten abgeschlossen sein. Dagegen schiebt die Verwaltung Brandschutzmaßnahmen und Bodenaustausch, um zukünftig auch Gewichtheben zu ermöglichen, auf. Eine erneute Bewerbung für Gelder aus dem Fördertopf sei nicht ausgeschlossen, so Seitleben. Stadtsportverbandsvorsitzender Jürgen Kief kritisierte bei der Angelegenheit die Kommunikation der Verwaltung, die zu einem Hin und Her sowie Verunsicherung beim über das Erstbelegungsrecht verfügenden TSV geführt habe. Dieser dürfte dennoch zumindest vorerst aufatmen.

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Sportfördermittel begehrt

Spannend wird’s im Ausschuss nach der Sommerpause, wenn es um die Beantragung von Sportfördermitteln geht. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Juli. Seitleben nannte bereits vier Projekte mit einem Volumen von über 100.000 Euro für die Unterstützung des Landes: Traglufthalle, Allwetterplätze und Flutlicht beim Tennisclub Weiss-Rot, Maßnahmen an der Beachvolleyballanlage samt sanitärer Einrichtungen sowie Bauarbeiten bei Reitclub und Flugsportverein. Für das Sonderprogramm des Landessportbunds komme, weil unter 100.000 Euro liegend, Heizung und Umrüstung auf LED beim ASV infrage.

Kief berichtete vom Dank Spenden bis Ende 2027 gesicherten Bewegungsprojekt für Vorschulkinder. Das neue Walking-Angebot sei binnen kürzester Zeit von sechs auf über 20 Teilnehmer angestiegen. Bewegung im Park habe zuletzt über 50 Leute angezogen. Der neue Bürgermeister Alexander Schubert leitete die Sitzung erstmals und äußerte zu einer sportbegeisterten Familie zugehörend sein besonderes Interesse am Metier. „Sport ist mehr als Bewegung, Leistung und Punkte“, so Schubert, betonte Gemeinschaft, Verlässlichkeit, Engagement. Der Stadtsportverband sei für ihn zentraler Partner. Er sei unverzichtbar zwischen Politik, Sport, Verwaltung und Vereinen.