Ab Dienstag, 23. Juni, gelten neue Sperrungen und Umleitungen im Bereich der Industriestraße. Dann beginnt nach Mitteilung der Stadt der zweite Abschnitt der Sanierung der Aus- und Abfahrtsschleifen. Er sei der umfangreichste des 1,2 Millionen Euro teuren Projekts und soll acht Wochen dauern.

Laut Stadt wird der Verkehr ab Dienstag von der B39 aus Richtung B9/Römerberg kommend über die Anschlussstelle „Dom – Speyer – Zentrum“ in Richtung Industriestraße geführt. Die Umleitung in Richtung Stadt und B39 wird über die Strecke Heinkelstraße, Neuer Rheinhafen, Geibstraße, Klipfelsau zurück zur Industriestraße geführt, dann geht es entweder links zur B39 oder rechts in Richtung Stadt. An der Einmündung Klipfelsau/Industriestraße wird die Vorfahrt geändert und eine abknickende Vorfahrtsstraße von der Klipfelsau auf die Industriestraße hergestellt. Aus Richtung Domplatz wird eine Stoppstraße eingerichtet.

Vom Schillerweg kommend wird der Verkehr in Richtung B39 ebenfalls über die Klipfelsau geführt. Autofahrer mit Fahrtziel Geibstraße oder Industriestraße (Gewerbegebiet) werden über die die Geibstraße, Neuer Rheinhafen und die Heinkelstraße zur Industriestraße geleitet.

Aus der Industriestraße Höhe Einmündung Heinkelstraße ist die Zufahrt bis zur Aral-Tankstelle möglich. Der kurze dritte Bauabschnitt im Bereich der Tankstelle wurde laut Stadt vorgezogen und wird am Montag abgeschlossen. Fragen beantwortet die Tiefbauabteilung unter E-Mail tiefbau@stadt-speyer.de.