Auch der Tanz und die Tanzausbildung sind von der Pandemie und ihren Folgen stark betroffen und in ihrem Wirken eingeschränkt. Sandra Hasanovic, die in Speyer eine Ballettschule hat, berichtet von ihrer Situation und wie ihre Arbeit derzeit aussieht.

Im März 2019 hat die Tanzpädagogin und staatlich diplomierte Bühnentänzerin Sandra Hasanovic, die an der renommierten Stuttgarter John-Cranko-Schule ausgebildet wurde, die in der Stadt seit Jahrzehnten angestammte Tanzschule von Hildegard Sternberger in der Speyerer Ludwigstraße übernommen und gekauft.

Mit Elan ist sie gestartet und hatte in ihrem zweiten Jahr mit ihrer eigenen Ballettschule auch eine große öffentliche Vorführung in der Speyerer Stadthalle geplant. „Die vier Jahreszeiten“ sollte das Motto des großen Ballettabsends sein – und die farbenfrohen Plakate dafür waren schon entworfen.

Doch dann kam die Corona-Pandemie – und diese hat, wie so viele andere kulturelle und pädagogische Bereiche, eben auch den Tanz und die Tanzausbildung massiv betroffen.

Sandra Hasanovic musste die für November 2020 geplanten beiden Ballettabende absagen und verschieben. Da im Moment die Lage noch immer sehr unklar ist, hat sie vorausschauend die Vorstellungen auf das Frühjahr 2022 vertagt. Die Stadthalle ist ja zudem im Moment als Impfzentrum belegt und nicht als Veranstaltungsort verfügbar.

Im Moment Online-Stunden

Wie so viele andere im Kulturbereich Tätige, hat Sandra Hasanovic nach dem Schock des ersten Lockdowns rund elf Monaten und den ersten Lockerungen ab Juni wieder mit der Ballettschul-Arbeit in kleinen Gruppen bis zu zehn Personen beginnen können. Ihr Ballettsaal ist groß – und lässt mit einer breiten Front von Fenstern ja auch gut durchlüften.

Nach den Sommerferien ging es dann – bei Einhaltung der AHA-Regeln – dann auch mit einem regulären Stundenplan und allen Gruppen weiter. In ihrer Ballettschule werden von Kindern ab drei Jahren bis zu Erwachsenen alle am Tanz Interessierten in Klassischem Ballett, Jazzdance, Modern Dance und tänzerischem Kraftraining (Barre concept) unterrichtet.

Seit dem zweiten Lockdown im November ist nun auch das nicht mehr möglich. Und damit ist Sandra Hasanovic in der gegenwärtigen Situation auf Online-Unterricht über Zoom angewiesen. Den betreibt sie aber konsequent, denn sie möchte ja vor allem den Kontakt mit ihren Ballettschülerinnen und -schülern erhalten und diesen weiterhin die Freunde am Tanz vermitteln.

Immer in der Schule vor Ort

An vier Tagen in der Woche gibt es bis zu vier elektronisch vermittelte Unterrichtseinheiten. Sandra Hasanovic ist dabei sehr dankbar für die Unterstützung von Seiten ihrer Schüler und deren Eltern, die den Unterhalt der Schule weiter tragen. Denn sie hat trotz des Online-Unterricht diesen freigestellt, ob sie weiter die Kursgebühren bezahlen.

Das Angebot des digitalen Ballettunterricht werde gut angenommen, sagt Sandra Hasanovic. Sie unterrichtet mit Absicht nicht von zuhause aus, sondern ist bei den Online-Stunden immer vor Ort in ihrer Ballettschule. Eine Online-Choreographie hat sie auch schon kreiert.

Natürlich sei die Arbeit so sehr aufwendig, aber es ist für die Tanzpädagogin sehr wichtig, dass ihre Schülerinnen und Schüler, nicht zuletzt die ganz Kleinen, in der Übung bleiben und vor allem den Spaß am Tanzen nicht verlieren. Den unmittelbaren Kontakt vermisst sie selbst sehr – und die lebendige Begegnung und gemeinsame Bewegung in den Ballettstunden, die ja immer auch mit einem Gemeinschaftserlebnis verbunden sind, vermissen gewiss auch die Schülerinnen und Schüler.

Sandra Hasanovic, die fast alle Kurse an ihrer Schule selbst leitet, betreibt ihre Arbeit mit Energie und viel Leidenschaft und hofft darauf, bald wieder normal arbeiten zu können.

In Verbindung bleiben

Sie will trotz der schwierigen Situation, bei der alles auf Pause gestellt ist, positiv gestimmt bleiben. Natürlich kann auch sie im Moment nur „auf Sicht“ arbeiten. Doch sie ist offen, will auch Neues ausprobieren und sich den Herausforderungen der Situation stellen, auch wenn das mit Aufwand verbunden ist. Dazu gehört auch das Erstellen von Lernvideos oder die Darstellung ihrer Ballettschule und den Kontakt mit ihren Schülerinnen und Schülern über die sozialen Netzwerke, in denen sie sehr aktiv ist.

Klar ist, wenn die Pandemie vorbei oder weitgehend eingedämmt ist und alle wieder zusammen kommen können, dann wird ein großes Fest gefeiert, sagt Sandra Hasanovic.

Kontakt