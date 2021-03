Licht aus, Klimaschutz an – Speyer beteiligt sich auch in diesem Jahr an der „Earth Hour“. Rund um den Globus gehen am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde die Lichter an den bekanntesten Bauwerken aus. Auch in Speyer werden gemeinsam mit dem Domkapitel und der Evangelischen Landeskirche der Pfalz einige öffentliche Gebäude im Zeichen des Klimaschutzes verdunkelt. Darunter sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung unter anderem der Kaiserdom, das Altpörtel, die Alte Münze, das Stadthaus, das Rathaus, das Historische Museum der Pfalz, der Wartturm sowie der St. Georgbrunnen. „Die WWF Earth Hour ist eine gute Gelegenheit, um ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen, dass wir allen Herausforderungen der Corona-Pandemie zum Trotz das wichtige Thema Klimaschutz nicht vergessen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). „Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf die Unterstützung unserer Kooperationspartner zählen können und möchte daher auch alle Bürger dazu aufrufen, sich an der Aktion zu beteiligen und bei sich zu Hause das Licht auszuschalten“, so Seiler.

Auch Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) unterstützt die WWF Earth Hour, die seit 2008 international gefeiert wird: „Selbstverständlich beteilige ich mich sehr gerne an der Aktion, mit welcher wir hier vor Ort ein klares Zeichen zum verantwortlichen Umgang mit unseren Energieressourcen und für mehr Klimaschutz setzen. Lokal handeln und global denken – mit möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt.“ Im vergangenen Jahr blieben an über 7000 Wahrzeichen in mehr als 180 Ländern die Lichter aus, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. In Deutschland waren 400 Städte und Gemeinden dabei. Die Stadt Speyer beteiligt sich bereits zum neunten Mal an der Aktion.