Als „Sammlungsbetrug“ ordnet die Polizei einen Vorfall am Mittwoch, 12.45 Uhr, in der Maximilianstraße ein: Eine 43-Jährige habe versucht, die Obdachlosenzeitung „Straßenlicht“ zu verkaufen – was in Rheinland-Pfalz voriges Jahr verboten worden ist. Grund: Es werde der Eindruck erweckt, dass mit dem Verkauf gemeinnützige Zwecke gefördert würden, aber der Nachweis dafür sei vom herausgebenden Unternehmen aus Darmstadt nicht erbracht worden. Im Speyerer Fall kommt laut Polizei dazu, dass sich die 43-Jährige wahrheitswidrig als Mitarbeiterin der „Tafel“ ausgegeben hat.

Sie sei im Bereich eines Cafés mit einem Bund Rosen und 20 „Straßenlicht“-Zeitschriften angetroffen worden. Die Polizei stellte ihrem Bericht zufolge ein Exemplar der Publikation sicher und erteilte der Frau einen Platzverweis für Speyer. Die Ermittler suchen nun auch eine Zeugin, die die Beamten auf die Verkäuferin hingewiesen, dann aber keine Personalien hinterlassen habe. Diese würden für das Strafverfahren wegen Betrugs benötigt. Auch weitere Personen, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen kontaktiert wurden, könnten sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.