Wie zu allen Weihnachtstagen, so gehört auch zum Dreikönigstag Musik. Bach schrieb zu diesem Fest den machtvollen sechsten Teil seines Weihnachtsoratoriums und andere Kantaten. Das Mitfeiern des Gottesdienstes am 6. Januar im Dom ist nur im Stream möglich. Miterleben ist dann auch das musikalische Programm, das sinnfällig den Bogen zur Musik im Jahresabschlusshochamt spannt.

Aufgeführt werden am 6. Januar um 10 Uhr im Dom Werke unter anderem von Johann Ernst Eberlin, Dieterich Buxtehude und Percy Whitlock. Damit setzt die Dommusik nicht zuletzt ihre Pflege barocker Musik im Allgemeinen und der Salzburger Dommusik aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Besonderen fort. Im Pontifikalamt zum Jahresabschluss am Nachmittag des Silvestertags erklang nämlich neben einer Arie aus der Bach-Kantate 133 und dem ersten Satz eines Salve regina von Giovanni Battista Pergolesi, der am 4. Januar vor 310 Jahren geboren wurde, Teile aus einer Messe für Solo-Sopran und Streicher von Anton Cajetan Adlgasser, dem Nachfolger Eberlins und Vorgänger Wolfgang Amadé Mozarts als Hoforganist in Salzburg beim Fürsterzbischof.

Da derzeit im Land nur eine Person in Kirchen singen darf, greift die Dommusik bei den Messen in der zu Ende gehenden speziellen Weihnachtszeit auf dieses aparte solistische Repertoire zurück.

Musikalisch wird der Gottesdienst von Violetta Hellwig (Sopran), Anne Erdmann und Ursula Plagge-Zimmermann (Violinen), Robert Sagasser (Violone), Domkantor Joachim Weller, Domkapellmeister Markus Melchiori und Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet. Zelebrant und Prediger ist Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Der Gottesdienst ist nicht öffentlich. Er wird über die Social Media Kanäle von Bistum und Dom online übertragen. Der Link zu der Online-Übertragung:https://www.youtube.com/watch?v=rkl-zlbvVdk&feature=youtu.be

Keine Blechbläser erlaubt

Leider waren in diesem Jahr kein Neujahrskonzert im Dom, kein Silvesterkonzert in der Gedächtniskirche und auch kein Konzert an den ersten Tagen des neuen Jahres mit Stephan Rahn und Stephan Stadtfeld an Orgel und Trompete in St. Otto möglich. Und damit auch kein Blechbläserklang zum Jahreswechsel. Immerhin gibt es mit den Dombläsern unter Domkapellmeister Markus Melchiori online auf den gängigen Seiten und Kanälen einen Auszug aus dem Marsch nach Händels „Lift up your heads“ von Alexandre Guilmant. In Rheinland-Pfalz ist Bläsermusik derzeit in Kirchen gar nicht erlaubt.

Im benachbarten Baden-Württemberg war das traditionelle festliche Neujahrskonzert für zwei Trompeten und Orgel in der Evanglischen Stadtkirche am Karlsruher Marktplatz auch nicht möglich. Das Trio, Eckhard Schmidt und Rudi Scheck an den Trompeten, sowie an der Orgel Kirchenmusikdirektor Christian-Markus Raiser, Kantor der Stadtkirche, gastierte auch schon in der Pfalz. Es hat aber ein Konzert aufgezeichnet. Dieses ist am Dreikönigstag, 6. Januar, ab 18 Uhr (und später) online über den YouTube-Kanal „Musik an der Stadtkirche Karlsruhe“ oder https://www.musikanderstadtkirchekarlsruhe.de abrufbar und zu Hause jederzeit zu genießen. Das Programm verspricht strahlende Klänge von Bach, Schumann, Manfredini und anderen und stellt zugleich einen festlichen Start in das durch die Konferenz der Landesmusikräte ausgerufene „Jahr der Orgel 2021“ dar.