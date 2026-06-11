Die Wettkampfbedingungen beim Vergleich der Schulen ändern sich. Eine Disziplin ist besonders anstrengend. Um den Unterricht in der Stadt ist es nicht schlecht bestellt.

Es ist die Ruhe vor dem Sturm, bevor Henrike Göbel im Sport- und Erlebnisbad Bademaxx zur Pfeife greift. Dann gibt es kein Halten mehr, weder im Wasser, noch am Beckenrand. Wieso das Schwimmfest der Grundschulen ohne Wettkämpfe auskommt, erklärt das pädagogische Regelwerk. Bis vor wenigen Jahren ging es auch um Einzelleistungen in verschiedenen Disziplinen.

Inzwischen sind die Zeiten passé. „Wir dürfen beim Schwimmen und in der Leichtathletik keine Wettkämpfe mehr machen“, nennt Lehrerin Göbel den Grund für die veränderte Schwimmfest-Form. Bei dieser geht es nur noch um die Mannschaftswertung. „Das ist auch schön“, befindet Göbel: „Das Team zählt und der Gedanke, als Gemeinschaft etwas zu erreichen.“

Göbel sehr zufrieden

Die besten Schwimmer der jeweiligen Schulen starten dennoch im Bademaxx. Zwölf Mädchen und Jungen der dritten Klassen treten pro Lehreinrichtung an. Im Schwimmunterricht fielen sie zuvor positiv auf. Der, so versichert Göbel auf RHEINPFALZ-Nachfrage, funktioniere im Speyerer Bad hervorragend. „Alle Schulen haben ihre Schwimmzeiten. Alle sind bemüht darum“, freut sich die Lehrkraft der Zeppelinschule, dass die örtlichen Schulen sich in einer glücklichen Lage sehen können, den Kindern die Fortbewegung im Wasser beizubringen.

Fünf Disziplinen absolviert der Nachwuchs als Mannschaft. Mit je fünf Teilnehmern am Ende jeder Bahn geht’s los. Mit dem Schwimmbrett zählt das Tempo. Auf die zielsichere Übergabe an den folgenden Schwimmer kommt es an. Die Schwimmnudel kommt als Nächstes zum Einsatz. Dann geht es darum, ein nasses T-Shirt so schnell als möglich auszuziehen und an ein Teammitglied zu übergeben.

Ringe tauchen steht ebenfalls auf der Liste. Eine Disziplin bezeichnet Göbel als die anstrengendste: „Das Ausdauerschwimmen. Da merkt man richtig den Unterschied bei den Kindern.“ Rund 90 Minuten brauchen die Teams, um alle Anforderungen hinter sich zu bringen. Mit nur einem Punkt Vorsprung schafft es die Salierschule, sich an die Spitze zu schwimmen. Ihr folgt die Zeppelinschule. Vogelgesang- und Woogbachschule belegen die Plätze drei beziehungsweise vier.