„Aus meiner Sicht ist alles korrekt gelaufen.“ Das sagt Alexander Weber, Leiter der Abteilung Gesundheit und Verbraucherschutz der Kreisverwaltung, zu der das Gesundheitsamt gehört, nachdem Kritik an der Vorgehensweise des Amts bei einem Corona-Fall in der Notbetreuung der Salierschule laut geworden war. Eltern und die Stadt hatten unter anderem die Einstufung der Kontaktpersonen kritisiert und bemängelt, dass das Gesundheitsamt keine Reihentestung veranlasst habe. Weber erklärte auf Anfrage, dass die Mitarbeiter des Gesundheitsamts die Kontaktpersonen des infizierten Schülers in die Kategorie II eingeordnet hätten, weil alle Hygienevorschriften an der Schule eingehalten worden seien. „Hätten wir die Kontaktpersonen einfach in Kategorie I eingeordnet, hätte das zwangsläufig eine 14-tägige Quarantäne und damit einen Grundrechtseingriff zur Folge. Dann hätte es auch wieder Beschwerden gegeben. Man kann es nur falsch machen“, sagt Weber. Dass das Gesundheitsamt keine Reihentestung veranlasst habe, liege daran, dass es ausschließlich Kontaktpersonen der Kategorie II gebe und deswegen – aufgrund der Vorgaben des Landes – keine Reihentestung angeordnet werden könne. Das Gesundheitsamt habe der Stadt aber seine Unterstützung angeboten, sagt Weber, der sich deshalb über die Kritik der Stadt wundert. Diese hatte daraufhin allen betroffenen Lehrern, Betreuern und Schülern eine freiwillige und kostenlose PCR-Testung angeboten.