Seit November ist die Salierbrücke über den Rhein bei Speyer wieder für den Verkehr freigegeben. Abgeschlossen ist ihre Ertüchtigung, die eine fast dreijährige Sperrung der B39 erforderlich gemacht hatte, jedoch noch nicht komplett. Ab Mittwoch, 8. Juni, wird deshalb laut Regierungspräsidium Karlsruhe das Versickerungsbecken gebaut, das eine Rolle bei der neuen Brückenentwässerung spielt. „Nun werden die restlichen Arbeiten zur Herstellung des Beckens, der Behandlungsanlage sowie der restlichen Kanalisation aufgenommen“, so die Ankündigung. Das anfallende Oberflächenwasser werde gesammelt und künftig in das Becken mit unterirdischer Filteranlage abgeführt. Dieses entsteht laut Regierungspräsidium auf der Fläche des ehemaligen Pendlerparkplatzes, der für die Sperrungsphase auf badischer Seite in Betrieb war.

Die auf 900.000 Euro kalkulierte Maßnahme, finanziert vom Bund, werde voraussichtlich bis September andauern. Auf der B39 bringe sie keine Einschränkungen mit sich, teilweise könne es aber zu provisorischen Umleitungen des Radverkehrs in Richtung Hockenheim kommen. „Im Zuge der Maßnahme werden rund 10.000 Kubikmeter Bodenmaterial bewegt, 100 Meter Kanalisation verlegt sowie der bestehende Radweg im Bereich des Beckens angepasst“, kündigt das Regierungspräsidium an.