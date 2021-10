Wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ und der allgemeinen Wetterlage vergangene Woche muss die Verlegung des Radwegs auf der Salierbrücke um eine Woche verschoben werden. Das teilte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe am Montag mit. Ursprünglich war geplant, damit am Dienstag, 26. Oktober, zu beginnen. Betroffen ist der auf der südlichen Brückenhälfte geführte Radweg, der wegen der Erneuerung der Fahrbahn auf die bereits fertiggestellte Nordseite der Brücke verlegt werden muss. Das soll laut Regierungspräsidium „nach derzeitigem Stand“ nun erst am Dienstag, 2. November, geschehen. Der Zugang zur Rheinquerung erfolgt dann auf badischer Seite über die Rampe am Hotel Luxhof. Auf der rheinland-pfälzischen Seite können Fahrradfahrer dann die Rampe am Parkplatz Messplatz zu nutzen. Hintergrund der Radweg-Verlegung ist die Erneuerung der Fahrbahn im direkten Anschluss an die Salierbrücke. Die im Januar 2019 begonnene Sanierung der Salierbrücke soll bis 24. November abgeschlossen werden. Dann kann auch der Autoverkehr wieder rollen.