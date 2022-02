Im Umfeld der Salierbrücke rollen auf badischer Seite zwar wieder vermehrt Baustellenfahrzeuge. Doch ist der Grund dafür vor allem im Rückbau des provisorischen Pendlerparkplatzes im Bereich des Altlußheimer Lußhofs zu suchen, und nicht etwa in der Anlage neuer Radweg-Abschnitte. Wie eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Anfrage mitteilt, warten ihre Kollegen derzeit auf eine Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde, die beim Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises angesiedelt ist, zum Neubau eines Radwegs an der Böschung der südöstlichen Brückenrampe. Der anzulegende Abschnitt zwischen der Rheinquerung und dem Wirtschaftsweg, der dort an einem Bauernhof vorbeiführt, soll es Radfahrern künftig erleichtern, den rechten Weg nach Hockenheim oder Schwetzingen schneller einzuschlagen. Was die Radwege nördlich und südlich der L722 sowie östlich der Lußhof-Kreuzung betrifft, steht laut der Behördensprecherin noch die Festlegung einer ökologischen Ausgleichsfläche aus. Diese soll einem Brutpaar der Feldlerche als Ersatzlebensraum dienen. Die Vogelart wird in der Roten Liste von Baden-Württemberg in der Kategorie 3 (gefährdet) geführt. Wann es mit den Bauarbeiten der straßenbegleitenden Radwege losgeht, sei noch offen. Klar sei jedoch, dass sie – ebenso wie der Abschnitt an der Böschung – im laufenden Jahr angelegt werden sollen.