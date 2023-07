Der Radweg auf der südlichen Seite der Salierbrücke und der B39 in Fahrtrichtung Hockenheim führt wieder in gerader Linie in die Kurpfalz. Nach Abschluss der dreijährigen Sanierung der Salierbrücke mussten Radfahrer, die ins Badische wollten, rechtsrheinisch zwei 180-Grad-Kehren überwinden. Diese sind nun beseitig, und der Radweg ist wieder für den Verkehr freigegeben, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Die dreimonatigen Arbeiten hätten eine Woche früher als ursprünglich angesetzt beendet werden können. Beim Umbau des Radwegs seien 90 Meter Mauerscheiben mit einer Höhe von bis zwei Metern versetzt worden. Zudem wurden rund 1500 Kubikmeter Erde bewegt. Bevor damit begonnen werden konnte, die Rampe wieder in direkter Linie zu führen, mussten geschützte Zaun- und Mauereidechsen umgesiedelt werden. Diese hatten sich in den bestehenden Gabionenwänden an der Böschung der B39 eingenistet, was den Neubau des Radwegs immer wieder verzögerte. Man habe „mehrere Eidechsen aus dem Baufeld“ mit Eidechsenschutzzäunen abgefangen, so das Regierungspräsidium. Die Tiere wurden in den andernorts neu aufgebauten Gabionen wieder angesiedelt. Im Nachgang werde vom Rhein-Neckar-Kreis noch eine neue Beschilderung am Radweg angebracht. Die gerade Streckenführung soll nicht nur Radlern, sondern auch dem Winterdienst das Leben erleichtern. Die Kosten werden mit rund 460.000 Euro angegeben.