Die fehlende Beschilderung am südlichen Radweg der Salierbrücke auf badischer Seite soll erst „voraussichtlich Mitte nächster Woche“ installiert werden. Das teilt eine Sprecherin des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises auf Anfrage zu der seit mehreren Monaten geplanten Montage von Schildern mit, die das Auffahren auf der Südseite des Bauwerks verbieten. Werner Zink, der Vorsitzende des Speyerer ADFC, hatte die Gefahrenstelle wiederholt moniert – sowohl gegenüber den zuständigen Behörden, als auch gegenüber der RHEINPFALZ. Rückblick: Im vergangenen Sommer ist ein Radwegabschnitt beim Lußhof neu gebaut worden, um eine 180-Grad-Kurve auf der Brücke durch eine geradlinige Abfahrt von dem frisch sanierten Bauwerk zu ersetzen. Zink beklagt, dass seitdem aufgrund des Fehlens entsprechender Verkehrsschilder immer wieder Geisterfahrer auf dem südlichen Radweg nach Speyer unterwegs seien. Die Sprecherin des Landratsamtes erklärt, die Stadt Hockenheim habe die nötige verkehrsrechtliche Anordnung für das Aufstellen der Durchfahrtsverbotsschilder am 19. Dezember erlassen. Man habe die Schilder noch vor dem Jahreswechsel bestellt, die Lieferung sei aber erst am 24. Januar erfolgt. Zudem seien Mitarbeiter bisher noch nicht zur Installation gekommen – aufgrund der Beseitigung von Unfall- und Fahrbahnschäden sowie Beschilderungen wegen der Wanderung von Amphibien. Doch Mitte nächster Woche soll es dann so weit sein.