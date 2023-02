Für Radfahrer, die von Speyer aus über die Salierbrücke in Richtung Kurpfalz unterwegs sind, zeichnet sich ein Ende der unbefriedigenden Situation ab. Der Radweg, der derzeit über zwei Spitzkehren ins Badische verläuft, wird am Mai zu einer durchgängigen Rampe umgebaut.

Wie das Regierungspräsidium in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte, hat die Untere Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises der Maßnahme nun zugestimmt. Die Behörde hatte im Spätsommer 2022 ihr Veto eingelegt, weil die neue Radwegerampe ökologisch sensible Gebiete durchquert, unter anderem das Vogelschutzgebiet „Rheinniederung Altlußheim – Mannheim“ sowie ein Biotop, in dem geschützte Arten vorkommen, darunter Zaun- und Mauereidechsen. Sobald die Reptilien nach der Winterruhe wieder mobil sind, sollen sie abgesammelt werden, um das Baufeld freizumachen, so das Regierungspräsidium. Der eigentliche Baubeginn sei dann für Mai geplant. Seitdem der Verkehr auf der Salierbrücke im November 2021 wieder freigegeben worden ist, müssen Radfahrer Richtung Kurpfalz zwei Spitzkehren passieren, um zum neuen Knotenpunkt Lußhof zu gelangen, wo sich mehrere Radwege schneiden. Die Verbindung aus der Domstadt zum neuen Knotenpunkt soll dann nach Bauende wieder gradlinig verlaufen.